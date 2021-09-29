Курение помогает от ковида

За последний год несколько исследований продемонстрировали тот факт, что курильщики реже болеют COVID-19, чем некурящие. Хотя также медицинские данные показывают, что курильщики имеют повышенный риск серьезных случаев заболевания COVID-19, также были и сообщения о том, что количество случаев заболевания у курильщиков ниже, чем у некурящих. Такие исследования проводились в Германии, Франции и Израиле.

Например исследование в одной из парижских больниц устанавливало взаимосвязь между инфицированием SARS-CoV-2 и курением. Оказалось, что только пять процентов зараженных курят. Францкзские врачи в первые волны ковида даже рассматривали возможность использования никотиновых пластырей для лечения инфекции.

Однако точная предыстория защитного действия сигарет до сих пор полностью не выяснена. Ученые, работающие с Кейджи Танимото из Университета Хиросимы, пролили свет на данный вопрос. По их словам, именно канцерогенные вещества, содержащиеся в сигаретах, защищают курильщиков от заражения. Они опубликовали свое исследование в журнале Scientific Reports.

Из исследования следует, что блокированию вируса помогают так называемые полициклические ароматические углеводороды. По словам Танимото и его коллег, эти вещества подавляют выработку рецепторов ACE2 в клетках организма. В случае SARS-CoV-2 – это смертный приговор, потому что коронавирусу нужны эти рецепторы, чтобы проникать в организм человека и атаковать его клетки. А раз их нет, то и попасть в организм он не может.

«Чем выше количество сигаретного дыма, тем меньше образуется клеток ACE2, то есть меньше ворот для проникновения вируса», – утверждает японский ученый.

Теперь исследователи хотят разработать лекарство, которое поможет блокировать рецепторы ACE2, но без вредных последствий курения.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 28.09.21

Симптомы заболевания COVID-19 отличаются от прошлогодних. / Сотрудников крупных промпредприятий «простимулируют» привиться от Covid-19. / Под лечение коронавируса в Свердловской области выделили еще 200 коек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»