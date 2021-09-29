Витамин А может вернуть утраченное или искаженное коронавирусом обоняние

Британские ученые активно изучают теорию о том, что назальные капли с витамином А могут вернуть потерянное или искаженное коронавирусной инфекцией обоняние. Университет Восточной Англии проводит 12-недельное испытание, в ходе которого определится, помогает витамин в решении проблемы или нет, сообщает ВВС.

Потеря или изменение обоняния – распространенный симптом Covid-19, хотя многие другие вирусы, такие как грипп, также могут его вызывать.

И хотя у большинства людей он естественным образом восстанавливается в течение пары недель, у многих остаются постоянные нарушения обоняния.

«Мы хотим выяснить, увеличивается ли размер и активность поврежденных обонятельных путей в мозгу пациентов, когда их лечат каплями в нос с витамином А. Мы будем искать изменения в размере обонятельной луковицы – области над носом, где обонятельные нервы соединяются и соединяются с мозгом. Мы также рассмотрим активность в областях мозга, связанных с распознаванием запахов», – рассказал ведущий исследователь профессор Карл Филпотт из Медицинской школы Нориджа UEA и больницы Университета Джеймса Пэджета NHS Trust.

Исследование проходит по классическому методу – часть группы будет получать витамин А, другая – плацебо. Обе группы будут тестировать с помощью различных запахов.

Отметим, что витамин А или ретинол – широко распространенный препарат. Он применяется для поддержания иммунной системы, улучшения зрения и состояния кожи.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 29.09.21

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