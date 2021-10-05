Паралич, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз – канадцы будут тестировать революционный препарат, который все это лечит

К 2050 году число людей с деменцией может удвоиться – до 14,3 миллиона. Однако ученые пытаются обратить вспять это неблагоприятное развитие событий. Как отмечает британская ежедневная газета The Daily Mail, канадцы тестируют новый препарат, который должен обратить вспять ущерб, причиненный болезнью Альцгеймера. Однако регенеративные эффекты этого препарата также должны помочь парализованным пациентам или при лечении рассеянного склероза.

Революционный препарат под кодовым названием NVG-291 разрабатывается канадской биотехнологической компанией NervGen. Директор компании Пол Бреннан рассказал, что «это лекарство предлагает оптимистичные перспективы обращения вспять ущерба, нанесенного болезнью Альцгеймера, но также дает людям парализованным, с травмами спинного мозга, возможность снова ходить».

«Любой, кто изучает нейродегенеративные заболевания – будь то болезнь Альцгеймера или рассеянный склероз – пытается остановить прогрессирование болезни. Мы пытаемся устранить повреждения, которые они наносят», – рассказал Бреннан.

В отличие от нынешних методов лечения неврологических заболеваний, препарат под кодовым названием NVG-291 работает, удаляя естественный барьер в организме, препятствующий восстановлению нервных клеток. «Мы просто называем это исправлением, и это отличает нас от почти всего, что мы знали до сих пор в исследованиях центральной нервной системы», – рассказал Бреннан.

По его словам, в настоящее время проводятся испытания на мышах и крысах, но они уже дали положительные результаты. «Даже если мы добьемся только половины эффективности в экспериментах на людях, то NVG-291 как революционное лекарство», – сказал директор NervGen.

Испытания на людях только начинаются: лекарство сначала будут давать здоровым добровольцам, чтобы убедиться в его безопасности. Если эти тесты пройдут успешно, в следующем году препарат будут проверять на пациентах с заболеваниями нервной системы.

Москва, Елена Васильева

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