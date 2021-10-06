Не можете влезть в джинсы, которые носили в двадцать один год? У вас повышенный риск заработать диабет

Снижение веса может полностью обратить вспять диабет 2 типа у всех людей, включая людей с нормальным весом. По мнению ученых, этот тип диабета часто возникает из-за так называемого технического избыточного веса, который зависит не от таблиц или ИМТ, а от того, насколько человек тяжел для собственного тела. Поэтому это сугубо индивидуальный вопрос. По крайней мере, так говорится в последнем научном исследовании, опубликованном на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета.

При диабете 2 типа очень важную роль играет образ жизни и, согласно последним исследованиям, окружность талии, а следовательно, и жир, хранящийся в этой части тела. Если у вас обхват талии больше, чем был в двадцать один год, значит, пора похудеть. По мнению специалистов, с этого возраста вес и обхват талии не должен увеличиваться.

Идеальный способ узнать это – примерить джинсы, которые вы носили, когда вам был двадцать один год. Если они по-прежнему подходят вам, тогда, возможно, все в порядке, но если они очень маленькие для вас, то с этим пора что-то делать.

«Если вы не можете надеть штаны, которые носили в 21 год, значит, в вашем теле слишком много жира и вы рискуете заболеть диабетом 2 типа. Даже если официально у вас нет лишнего веса», – поясняет для Daily Mail профессор Рой Тейлор из Университета Ньюкасла.

У каждого есть так называемый личный порог жира, и если его правысить, существует высокий риск развития диабета 2 типа.

Если вы хотите избежать диабета 2 типа, посмотрите на окружность своей талии, даже если ваш вес в норме.

Если у вас уже есть диабет 2 типа, попробуйте сбросить 10-15 процентов веса вашего тела. Как показали предыдущие исследования, именно такая потеря веса может помочь обратить болезнь вспять. Это связано с тем, что печень и поджелудочная железа значительно снижают уровень жира, что восстанавливает выработку инсулина в поджелудочной железе.

По словам профессора Тейлора, новые исследования важны для изменения отношения врачей к диабетикам с избыточным весом.

«Если люди заболевают диабетом 2 типа, даже если они официально не имеют избыточного веса, им также следует попытаться сбросить вес до того, как их начнут лечить лекарствами или инсулином», – добавляет Тейлор.

По словам доктора Ахмада Аль-Мрабе, с технической точки зрения это процесс, называемый экспортом липопротеинов печени. «Липопротеины – это мицеллы липидов и жирорастворимых веществ с белками на поверхности, функция которых заключается в транспортировке липидов и других веществ в кровяной среде», – объясняет он.

Избыточный жир обычно накапливается в подкожной клетчатке, но когда эти резервуары заполняются или становятся нефункциональными, излишки жира попадают в кровоток и экспортируются липопротеинами в другие ткани, прежде чем откладываются в печени.

«И этот процесс является движущей силой производства жира в поджелудочной железе, который, как считается, разрушает клетки, производящие инсулин, и вызывает диабет 2 типа», – заключает Аль-Мрабех.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 06.10.21

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