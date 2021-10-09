Ученые утверждают, то нашли «виновника» деменции и болезни Паркинсона

Исследователи считают, что благодаря новому революционному исследованию они нашли виновника практически всех неврологических заболеваний. Это может помочь миллионам людей с деменцией, болезнью Паркинсона и другими заболеваниями мозга, вызванными гибелью нейронов.

По мнению ученых, причиной гибели нейронов являются клетки головного мозга -астроциты. Клетки в форме звезды обычно помогают удалять токсичные частицы, которые накапливаются в мозгу естественным путем или после травмы головы, питают нейроны и регулируют приток крови к мозгу.

Однако лабораторные тесты, проведенные на мышах, показали, что астроциты также выделяют токсичные жирные кислоты для уничтожения поврежденных и разлагающихся нейронов.

Исследование проводилось на грызунах с черепно-мозговой травмой, половина из которых была генетически модифицирована для производства длинноцепочечных насыщенных свободных жирных кислот и фосфатидилхолинов.

У обработанных мышей выжило 75 процентов нейронов, в то время как у нормальных мышей выжило только 10 процентов нейронов. Полученные данные подтверждают широко распространенное мнение, что астроциты производят молекулы, которые убивают поврежденные нейроны, прежде чем заразить своих здоровых соседей.

«Наши результаты показывают, что токсичные жирные кислоты, продуцируемые астроцитами, играют ключевую роль в гибели клеток головного мозга», – рассказал старший научный сотрудник профессор Шейн Лидделу из Нью-Йоркского университета, добавив, что, хотя те же исследования в настоящее время не могут быть применены к людям, это многообещающее новое исследование.

Деменция – одна из основных причин смерти в развитом мире. Виноваты современные привычки и увеличивающаяся продолжительность жизни. Неврологи спешат разработать лечение, но до сих пор не до конца понимают некоторые ключевые аспекты болезни, например, что в некоторых случаях является триггером для заболевания.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.10.21

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