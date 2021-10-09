Из ТикТока пришел новый опасный тренд, чреватый сердечными приступами и удушьями

Новый опасный тренд зафиксирован в ТикТоке. На этот раз речь идет о предтренировочной подготовке и употреблению спортивного питания.

Он включает в себя употребление порошковых добавок в чистом виде, а не их растворение в воде, как рекомендовано производителями, в виде напитка. Исследователи проанализировали 100 видео, размещенных на канале социальной сети TikTok, используя для поиска хэштег «предтренировка».

Только восемь из них показали, как правильно употреблять порошок.

Более 30 человек употребляли спортивное питание сухим способом – они клали в рот ложку неразбавленного порошка, после чего делали несколько глотков воды.

Такие видео уже собрали более восьми миллионов лайков6 сообщает ВВС.

Исследователи, которые выступают на медицинской конференции в США, обеспокоены – спортпитание обычно содержит много аминокислот, витаминов и других ингредиентов, таких как кофеин. Смысл таких смесей состоит в том, чтобы дать телу заряд энергии перед тренировкой, чтобы повысить выносливость, хотя мнения на данный счет есть разные.

Но есть известные риски, связанные с употреблением слишком большого количества стимуляторов, повышающих энергию.

Например, большая доза кофеина может вызвать побочные эффекты со стороны сердца, включая учащенное сердцебиение и дополнительные или пропущенные сокращения.

По словам исследователей из Детского медицинского центра Коэна в Нью-Йорке, в мерной ложке спортивного питания содержится столько же кофеина, сколько в пяти чашках кофе. Потребление этого рода смесей может вызвать повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, что потенциально может привести к нарушениям сердечного ритма. А случайное вдыхание порошка в легкие может вызвать удушье, инфекцию или пневмонию, говорят медики.

В своей презентации на заседании Американской академии педиатрии исследователи предупреждают: «Врачи должны знать о повсеместном распространении предтренировочных вмешательств, об опасных методах потребления, а также о возможности случайного чрезмерного потребления, вдыхания и травм».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 09.10.21

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