День борьбы с артритом: восемь правил жизни с хроническим заболеванием во время обострений и вне их

12 октября во многих странах мира отмечается Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day), который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996 года (в России – с 2006-го).

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-ревматолог Алексей Мешков рассказал о заболевании и о том, как с ним жить.

Артрит – это воспаление сустава, при котором происходит отек суставной капсулы и подкожной жировой клетчатки, увеличение количества жидкости в суставе. Сустав становится припухшим, иногда более красным, горячим. Работает он при этом плохо, обычно боли есть и в покое, и при движении.

Не надо путать артрит с артрозом. Артроз – чаще развивается во второй половине жизни, в течение нескольких лет и десятилетий, и боль при нём достаточно умеренная. Также обычно нет сильного припухания сустава. Артрит же, напротив – ситуация, как правило, острая, требующая быстрой помощи.

Самые распространенные виды артрита – подагрический, ревматоидный, псориатический. Есть и другие, но общие правила для них едины.

1. Если вы не травмировали сустав, а он сам по себе припух и болит – нужно обратиться к ревматологу. Особенно, если это не один сустав, а несколько, это происходит не в первый раз, и есть похожие случаи в семье.

2. Для консультации с врачом лучше сдать анализы. Можно и без них, но так можно быстрее продвинуться в диагностике. Обычно для старта достаточно самых простых: общий анализ крови, основные показатели биохимии, мочевая кислота, РФ (ревматоидный фактор), СРБ (С-реактивный белок). Также можно сделать рентгенографию пораженного сустава, а дальше врач уже сам назначит дополнительные исследования.

3. Если у вас уже есть артрит, и вы знаете о своем диагнозе, не стоит отчаиваться. Сейчас существует огромное количество препаратов, которые позволяют справиться с проблемой. Они эффективны, но иногда могут давать побочные эффекты. Чтобы сделать лечение и эффективным, и безопасным, важно регулярно сдавать анализы крови, иногда мочи и контролировать все необходимые показатели, особенно в начале лечения.

4. То же самое относится к регулярным консультациям ревматолога. К сожалению, большинство ревматических болезней хронические, навсегда излечить их невозможно. Но грамотно подобранные препараты не дают побочных эффектов и позволяют жить, как до болезни, что было показано в большом количестве исследований. Но подбирать и контролировать лечение должен лечащий врач. Поэтому не стоит заниматься самолечением.

5. Лечить до цели – это основополагающий принцип лечения ревматических болезней за последние 10 лет. И для пациента, и для врача это значит, что нельзя останавливаться, пока не будет подобрано оптимальное лечение, которое позволит добиться хорошего самочувствия. Если вас не устраивает полученный результат терапии – уточняйте, когда подействует препарат, какие будут дальнейшие шаги, какие есть опции по лечению. Не всегда помогает первый выбранный препарат, не всегда это происходит быстро. Но всегда должно быть понимание следующего шага. Если врач говорит, что это итог лечения артрита и больше ему предложить нечего, а вас это не устраивает – лучше получить второе мнение у другого специалиста.

6. Необходимо избегать длительного использования гормональных и нестероидных препаратов. Безусловно, есть много случаев, когда это необходимо – гормоны назначаются для длительного, иногда постоянного приема при системных заболеваниях, а нестероидные средства – при анкилозирующем спондилите, поэтому на все случаи дать универсальное правило нельзя. Но, например, при ревматоидном артрите места стероидным гормонам в схеме лечения практически не должно быть. Посоветуйтесь со своим врачом, почему вы их принимаете, как долго еще это будет нужно, и уточните, что можно сделать, чтобы снизить их дозу или отказаться от них вовсе.

7. Что касается физической активности, лечебной гимнастики – лучше в острый период не нагружать пораженный сустав. Если есть сильная боль и отек, вначале надо применить лекарственную терапию, а затем уже добавлять физическую активность. Это очень важный компонент лечения, но в ремиссии. В целом упражнения должны доставлять радость и удовольствие, не надо тренироваться «со слезами на глазах».

8. Последнее правило – про физиотерапию и БАДы. В первую очередь должно быть подобрано основное лечение. Если оно дает положительный результат, можно дополнить его витаминами, добавками и физиотерапией, но назначение должен сделать врач.

Материал подготовлен при помощи пресс-службы РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

Москва, Елена Васильева

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