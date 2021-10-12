Фталаты из шампуней, духов и детских игрушек приводят к преждевременной смерти

Синтетические химические вещества, называемые фталатами, которые содержатся в сотнях потребительских товаров, таких как контейнеры для хранения продуктов, шампунь, косметика, духи и детские игрушки, способствуют преждевременной смерти. Жертвами химии становятся могут от 91 000 до 107 000 человек. Это люди в возрасте от 55 до 64 лет. Таковы данные нового исследования, проведенного в Соединенных Штатах, сообщает CNN.

Согласно данным, опубликованным во вторник в авторитетном журнале Environmental Pollution, люди с самым высоким уровнем фталатов имеют более высокий риск смерти от любой причины, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний.

По оценкам исследования, эти смерти могут стоить США от 40 до 47 миллиардов долларов ежегодно в виде потери экономической производительности.

«Это исследование дополняет растущую базу данных о воздействии пластмасс на организм человека и поддерживает общественное здравоохранение и бизнес-обоснования для сокращения или отказа от использования пластмасс», – рассказал ведущий автор доктор Леонардо Трасанде, профессор педиатрии и медицины окружающей среды.

Известно, что фталаты влияют на эндокринную систему и связаны с проблемами развития, репродуктивной системы, мозга, иммунной системы и другими проблемами, согласно данным Национального института наук об окружающей среде.

NIEHS заявляет, что даже небольшие гормональные сбои могут вызвать «значительные эффекты развития и биологические последствия».

Предыдущие исследования связали фталаты с репродуктивными проблемами, такими как пороки развития половых органов и не опущение яичек у мальчиков, а также снижение количества сперматозоидов и уровня тестостерона у взрослых мужчин. Предыдущие исследования также связывали фталаты с детским ожирением, астмой, сердечнососудистыми заболеваниями и раком.

«Эти химические вещества имеют плохую репутацию», – рассказал Трасанде, который также руководит Центром по расследованию экологических опасностей при Нью-Йоркском университете в Лангоне. – И когда вы смотрите на всю совокупность доказательств, это дает навязчивую картину беспокойства».

Американский химический совет, представляющий химическую, пластиковую и хлорную промышленность США, прокомментировал опасность фталатов для CNN по электронной почте: «Большая часть содержания последнего исследования Trasande et al. явно неточны. Исследования, подобные этим, не рассматривают все фталаты по отдельности и последовательно игнорируют или преуменьшают важность научных, авторитетных выводов относительно безопасности высокомолекулярных фталатов».

Москва, Елена Васильева

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