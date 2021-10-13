Британские врачи тестируют новый способ лечения рака – некоторые опухоли исчезли без следа

Новый метод лечения рака может уничтожить опухоли у неизлечимо больных, таковы данные исследования, проведенного британскими врачами, сообщает Daily Mail. Для эксперимента используется комбинация иммунотерапевтических препаратов, которая заставляет иммунную систему организма атаковать раковые клетки и приводит к положительной тенденции в выживаемости.

Во время испытания на пациентах с раком мозга и шеи они обнаружили, что лекарство привело к уменьшению размера опухолей. В некоторых случаях опухоли исчезли.

В исследовании, проведенном учеными Института исследований рака (ICR) в Лондоне и Royal Marsden NHS Foundation Trust, приняли участие почти 1000 пациентов.

Стандартное «экстремальное» лечение включает агрессивный коктейль из двух химиотерапевтических препаратов и целевого лечения антителами. Он сопровождается побочными эффектами, такими как тошнота, боль, потеря аппетита и проблемы с дыханием.

Во время эксперимента назначение комбинации двух иммунотерапевтических препаратов помогло пациентам прожить в среднем на три месяца дольше. Комбинация ниволумаба и ипилимумаба также вызвала меньше побочных эффектов.

Один пациент, который должен был умереть четыре года назад, обнаружил, что его опухоль «полностью исчезла» всего через несколько недель после присоединения к исследованию. 77-летний дедушка избавился от рака и на прошлой неделе провел в круизе со своей женой, сообщает Daily Mail.

Главный исполнительный директор ICR профессор Кристиан Хелин, комментируя исследование, отметил: «Это многообещающие результаты, которые демонстрируют, как мы можем лучше отбирать пациентов, которым с наибольшей вероятностью будет полезно лечение иммунотерапией».

Новое лечение специально разработано для пациентов с рецидивом или метастатическим раком мозга и шеи, у которых также есть определенный «иммунный маркер», указывающий на то, что им будет полезна иммунотерапия.

Результаты были представлены на Виртуальном конгрессе Европейского общества медицинской онкологии.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 12.10.21

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