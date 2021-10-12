В Китае разработана первая интеллектуальная бионическая рука с композитным сигналом

В отделении хирургии больницы Пекина была разработана и успешно испытана первая интеллектуальная бионическая рука (протез) с композитным сигналом. Исследованием занималась команда по руководством Ян Юна из Цзишуйтань, – сообщает издание Жэньминь жибао.

«Несмотря на то, что участники эксперимента пользовались «умной» рукой относительно короткое время, результаты испытания были поразительные. С помощью интеллектуальной бионической руки удалось успешно осуществить некоторые упражнения, которые сложно сделать традиционными протезами рук, например, расстегивание одежды», – сказал Ян Юн.

Бионическая рука была разработана на базе исходного сигнала ЭМГ (Электромиография). С помощью операции по перераспределению мышц (мышечно-энергетические техники, MRT) сигнал движения большого пальца руки успешно преобразуется в сигнал для деформированной конечности. Благодаря точному сбору датчика деформации собственной разработки обогащается вывод сигналов человеческих движений, что делает управление интеллектуальной бионической рукой более естественным и плавным.

Исследовательская группа провела MRT-операцию, после которой с помощью многочисленных корректировок и совершенствований программного обеспечения, датчиков, разъема и умного протеза удалось завершить подготовительную работу и провести эксперимент по применению «умной» бионической руки.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 12.10.21

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