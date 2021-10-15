Панама легализовала марихуану

Панама стала первой страной в Центральной Америке, разрешившей употребление каннабиса. Закон, разрешающий употребление марихуаны в медицинских целях на территории республики, подписал президент Лаурентино Кортисо, – сообщает испанское агентство EFE.

В законе прописан список лиц и предприятий, которые могут выращивать марихуану для медицинских целей.

В Южной Америке и странах Карибского бассейна употребление марихуаны или других медицинских препаратов на основе каннабиса разрешено в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Парагвае, Уругвае, Чили, Тринидаде и Тобаго и на Ямайке.

Следует отметить, что ученые связали употребление марихуаны с повышенным риском заражения COVID-19. Как выяснили специалисты Национального института злоупотребления наркотиками США, любители марихуаны даже после вакцинации рискуют заразиться COVID-19.

Панама, Иван Бабурин

Панама. Другие новости 15.10.21

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