Число смертей от туберкулеза во всем мире выросло впервые более чем за 10 лет

В прошлом году число смертей от туберкулеза во всем мире выросло впервые более чем за десять лет. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, причиной во многом стала пандемия коронавируса. Из-за нее меньше людей с туберкулезом получили правильный диагноз и прошли лечение.

В своем ежегодном отчете по туберкулезу ВОЗ сообщила, что в прошлом году от бактериальной инфекции умерло 1,5 миллиона человек, то есть на сто тысяч больше, чем годом ранее.

Доказательства того, что туберкулез – болезнь очень древняя, были обнаружены в египетских гробницах, и ученые считают, что палочка Коха убила больше людей, чем какое-либо другое заболевание в человеческой истории. Даже сегодня туберкулез убивает больше людей, чем СПИД и малярия.

ВОЗ также сообщила, что в 2020 году у гораздо меньшего числа людей был диагностирован туберкулез. Новых выявленных насчитывалось 5,8 миллиона по сравнению с 7,1 миллиона в 2019 году. По оценкам организации, около четырех миллионов человек болеют туберкулезом и не знают об этом. В 2019 году таких людей было около 2,9 миллиона.

Туберкулез вызывается бактерией, которая в основном поражает легкие, но может поселить и в других органах, в том числе в костях. Заболевание очень заразно. Около четверти населения мира страдает латентной формой туберкулеза, что означает, что они переносят бактерии, но не болеют. Однако они могут передавать инфекцию. У людей, в организме которых есть бактерии, вероятность развития болезни на 5-10% выше, чем у тех, кто не является носителем палочки Коха.

Туберкулез излечим, если его выявить на ранней стадии, но ученые все больше обеспокоены тем, что вскоре бактерии станут устойчивыми к доступным лекарствам. Страны с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, включают: Индию, Китай, Индонезию, Филиппины, Нигерию, Бангладеш и Южную Африку.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 15.10.21

Белый дом выступил против техасского закона об абортах. / В России появится новый препарат от коронавируса – «Мир-19». / Британская лаборатория выдала 43 000 ложных отрицательных тестов на Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»