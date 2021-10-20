Женщина, мечтавшая о ребенке, родила в 70 лет

Семидесятилетняя жительница Индии Дживунбен Рабари и ее муж Мальдхари (75 лет) тщетно пытались завести ребенка в течение многих лет. Добиться успеха им удалось только благодаря искусственному оплодотворению. Появление здорового мальчика в возрасте обоих родителей сами врачи считают чудом.

«Когда пара впервые пришла к нам, мы сказали им, что они не могут иметь ребенка в таком старом возрасте, но они настояли. Нам сказали, что многие члены их семей прошли искусственное оплодотворение в преклонном возрасте. Но мы еще ничего подобного не видели», – объясняет AP Нареш Бханушали, врач, с которым пара делала процедуру ЭКО.

Неграмотная пара из деревни Кемора в Гуджарате, Индия, состоит в браке более 45 лет.

Самой старой матерью в мире считается другая индианка, Мангаямма Ярамати, она родла в возрасте 75 лет.

Нью-Дели, Елена Васильева

Нью-Дели. Другие новости 19.10.21

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