Египтянин проглотил мобильный телефон и полгода ждал, когда он из него выйдет естественным путем

С необычным случаем столкнулись врачи в больнице в Асуане. Врачи госпитализировали мужчину с болями в животе и сначала думали, что у него кишечная инфекция, но после проведения рентгена они обнаружили, что проблема заключалась в твердом предмете в его желудке.

В этот момент пациент признался, что шесть месяцев назад проглотил сотовый телефон. Однако он сказал, что не хотел ставить себя в неловкое положение в глазах своего окружения и врачей, и предпочитал месяцами скрывать этот факт в надежде, что избавится от электрического оборудования естественным путем.

Однако этого не произошло.

Врачи успешно извлекли мобильный телефон из живота несчастного. В больнице не сообщили о состоянии здоровья пациента, но, по некоторым данным, он должен полностью выздороветь.

Мохамед Эль-Дахшури, председатель университетской больницы Асуана, сказал, что никогда не сталкивался ни с чем подобным. Причина, почему и как пациент проглотил мобильный телефон, до сих пор неизвестна.

Мужчина в Косово проглотил легендарную Nokia

Хотя это и очень редкий случай, но недавно аналогичную проблему пришлось решать врачам в больнице в Косово. 33-летний мужчина проглотил легендарный Nokia 3310, который имеет репутацию почти не убиваемого телефона.

«Меня вызвали по поводу пациента, который проглотил какой-то предмет. После рентгена мы обнаружили, что телефон разделен на три части. Меня больше всего беспокоила батарея, потому что она потенциально могла взорваться у него в животе», – сказал Скендер Телаку, который оперировал глотуна.

Врач использовал камеру, чтобы определить точное местоположение телефона, а затем потратил два часа, извлекая его из тела пациента – так же, как он попал туда, то есть через рот.

По словам Телаку, мужчине пришлось сознательно проглотить сотовый телефон, но он не получил объяснений, зачем это было сделано.

Каир, Елена Васильева

Каир. Другие новости 20.10.21

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