В России за полтора года избыточная смертность выросла на 720 тысяч человек

В России пересматривают статистику по смертности от Covid-19. Как рассказал на пресс-конференции в Екатеринбурге президент Российского научного общества иммунологов и академик УрО РАН Валерий Черешнев, сейчас в заключениях патологоанатомов причиной смерти указывается коронавирус, даже если зараженный человек умер от другого тяжелого заболевания.

«В России за полтора года добавочная смертность возросла на 720 тысяч человек. Если раньше умершему человеку ставился диагноз «инфаркт» на фоне ковида, то причиной смерти указывали инфаркт. А сейчас идет к тому, что если на фоне ковида развивается [тяжелое заболевание], то на первом месте в причинах смерти идет ковид. Потому что на фоне коронавируса другие заболевания протекают сложнее», – отметил ученый.

Напомним, по статистике федерального оперштаба в России от коронавируса скончались 227 389 человек (данные на 21 октября). С 15 октября в стране каждые сутки от Covid-19 умирает около тысячи граждан.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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