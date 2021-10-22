Ученые изобрели шлем, который спасает от слабоумия

Британские ученые разработали шлем, который может предотвратить дегенеративные изменения, ведущие к слабоумию. Он работает, испуская инфракрасное излучение, направленное в мозг. Терапия, проводимая дважды в день по шесть минут, может улучшить память, двигательные и когнитивные функции у здоровых людей. Людям с деменцией он может помочь сохранить или даже вернуть их.

«Быстрое улучшение функций памяти предполагает, что инфракрасная терапия может полностью изменить жизнь пациентов с деменцией. Дальнейшие исследования покажут, сможем ли мы таким образом обратить вспять болезнь Альцгеймера», – цитирует британский таблоид Daily Mail выводы ученых из Даремского университета в Англии.

Метод, называемый транскраниальной фотобиомодуляцией, укрепляет митохондрии, которые снабжают клетки энергией. Он стимулирует мозг активировать часть иммунной системы, которая очищает его от токсичных белков, связанных с деменцией, описывает механизм действия шлема Daily Mail. Полные выводы исследования были опубликованы в журнале Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery.

«Шлем может помочь умирающим клеткам мозга снова вернуться к своим функциям. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять механизм этого эффекта», – признал один из авторов проекта Гордон Дугал.

Одна из теорий также состоит в том, что инфракрасная терапия увеличивает уровень оксида азота в головном мозге, что может способствовать лучшему кровообращению.

Исследование проводилось на четырнадцати здоровых добровольцах старше 45 лет. Исследователи облучали мозг дважды в день по шесть минут в специальной каске в течение одного месяца. В контрольной группе из тринадцати добровольцев они использовали для сравнения поддельный шлем.

Образец, прошедший терапию функциональным шлемом, показал значительное улучшение функции мозга. И исследователи предполагают, что, если он улучшает функции у здоровых людей, он может помочь поддерживать или восстанавливать функции у пациентов. Кроме того, исследователи надеются, что инфракрасный шлем можно использовать для лечения других расстройств и заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, травмы головы, приводящие к повреждению головного мозга и т. Д.

Выводы из США также обнадеживают.

«Мы указали на явления, которые кажутся реальным улучшением памяти и других неврологических процессов в головном мозге у здоровых людей, подвергшихся воздействию инфракрасного излучения определенной длины мозга. Это также может принести пользу людям, живущим с деменцией и другими заболеваниями», – рассказал Пол Шазо, глава исследовательской группы.

Прошлогоднее исследование 228 человек в Соединенных Штатах продемонстрировало преимущества инфракрасного излучения для пациентов с умеренным слабоумием, сообщает Daily Mail.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 21.10.21

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