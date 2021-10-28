Как заниматься спортом, если диагноз на ВИЧ – положительный

Всем желающим сейчас для занятий спортом легко можно найти подходящую секцию или выбрать курс онлайн-тренировок. Но для людей, живущих с ВИЧ, все немного по-другому. Каждый из них находится на своем индивидуальном уровне терапии и это нужно учитывать для выбора правильного режима и программы тренировок.

Роспотребнадзор подготовил для ВИЧ+ положительных людей рекомендации по поводу того, как безопасно и с пользой для себя заниматься спортом:

1. Обязательно проконсультируйтесь с врачом для того, чтобы узнать, какие физические нагрузки вам сейчас разрешены.

2. Любому человеку важно соблюдать режим нагрузок и отдыха, а для человека с ВИЧ – особенно. Не переутомляйте свой организм. Не пытайтесь установить сразу все рекорды, ведь спорт должен помогать вашему организму, а не изнурять его.

3. Соблюдайте меру при занятиях физкультурой.

4. Не забывайте о том, что люди, живущие с ВИЧ, входят в группу риска развития остеопении и остеопороза, а значит – и переломов. Занятия боксом, сильная нагрузка на позвоночник могут вместо пользы принести вред.

5. Избегайте упражнений с высокой нагрузкой и риском переломов.

6. Используйте собственный инвентарь для занятий, а в случае повреждения кожи сразу же обработайте ее. Ведь помимо риска инфицирования окружающих, существует риск и для вас. Поврежденная кожа – это входные ворота для инфекции и риск ее генерализации.

7. Соблюдайте меры личной гигиены.

«В современном мире ВИЧ – не повод отказываться от долгой, активной, счастливой и полноценной жизни. Сегодня, благодаря антиретровирусной терапии, люди с ВИЧ могут жить так же долго, как и люди без ВИЧ. Спорт поможет вам в этом!» – считают в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Тюмень, Елена Васильева

Тюмень. Другие новости 28.10.21

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