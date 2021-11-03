Ученые нашли гены ожирения

Распространение ожирения – состояния, при котором естественный запас энергии человека в жировой ткани увеличился до такой степени, что наносит вред его здоровью – Всемирная организация здравоохранения называет уже не иначе, как эпидемией. Цифры говорят об этом более, чем красноречиво. Из 7,7 миллиарда человек, живущих на планете, 2,4 миллиарда страдают избыточным весом или ожирением, а с 1975 года это число утроилось.

По последним данным, например, ожирением страдают 43 процента взрослых американцев. Нет сомнений в том, что нездоровый образ жизни в значительной степени способствует развитию ожирения, в первую очередь, надо говорить про высококалорийной диеты. А если к этому добавить отсутствие физических упражнений не только у взрослых, но также у детей и молодежи – причины наращивания веса до опасных для здоровья объемов становятся понятными и очевидными.

Однако давно известно, что вероятность развития ожирения влияет и на наследственность. Наследственная масса, которую мы получаем от наших предков, регулирует хранение жиров, а также эффективность сжигания пищи.

На сегодняшний день исследователи обнаружили сотни генов, которые все чаще встречаются у людей с ожирением.

Гены – это определенные участки дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), которые способны создавать одни и те же копии клетки при делении, передаются будущим поколениям и определяют функционирование всего организма.

Большой шаг в поисках генов, способствующих ожирению, был сделан американскими и шведскими исследователями под руководством Эйлин О'Рурк из Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле.

Как сообщают исследователи в журнале PLOS Genetics, они использовали нематоду для исследований. Червь размером с миллиметр, обитающий в почве по всему миру, стал модельным организмом не только в биологии и медицине, но также в робототехнике и кибернетике.

Исследователи обнаружили, что нематоды имеют 70 процентов общих генов с людьми. Кроме того, нематоды цены в исследованиях тем, что если они потребляют большое количество сахара, то весь они набирают так же, как и люди. В целях проведения эксперимента некоторых нематод посадили на диету с высоким содержанием фруктозы, в то время как другие черви получали обычную диету, в частности, питались бактериями.

Компьютерная программа помогла исследователям определить, какие из 293 генов проявляются при ожирении у людей, но так же встречаются и у нематод. Исследование подтвердило, что существует 14 генов, отвечающих за ожирение. Также выявлены три гена, которые не позволяли нематодам набирать лишний вес, продлевали жизнь червей и улучшали их способность реагировать на внешние раздражители.

«Наши исследования помогут лучше нацелить лечение пациентов с ожирением, повысить его эффективность и уменьшить побочные эффекты», – убежден американский исследователь Эйлин О'Рурк.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 03.11.21

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