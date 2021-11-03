ВОЗ призвала разработать вакцину от бактерии, которая ежегодно убивает 150 тысяч младенцев

ВОЗ выступила с настоятельным призывом разработать вакцину против бактериальной инфекции, от которой ежегодно умирают 150 000 младенцев и регистрируются случае внутриутробные смерти. Согласно отчету организации ООН и Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), стрептококки группы B (GBS), вызывающие сепсис и менингит, представляют собой гораздо большую проблему для здоровья, чем считалось ранее.

В отчете говорится, что этот тип бактерий является причиной 500 000 преждевременных родов в год и многих необратимых заболеваний. Документ подтверждает масштабы этого явления – около 100 000 умерших младенцев и 50 000 мертворождений ежегодно, указывая при этом, что в сборе данных имеются неточности и что фактическое число жертв может быть больше.

«Это новое исследование показывает, что стрептококки группы B представляют собой недооцененную угрозу для выживания и благополучия новорожденных, что оказывает разрушительное воздействие на множество семей по всему миру», – рассказал Филипп Ламбах, эксперт ВОЗ по иммунизации населения. Из-за разрушительного воздействия этого типа бактерий ВОЗ призывает мировое сообщество принять меры к срочной разработке вакцины.

Профессор Джой Лоун из LSHTM подчеркнула, что вакцина может спасти сотни тысяч жизней, и высказала сожаление по поводу того, что несмотря на то, что разработка вакцины идет уже 30 лет, прогресса в данном вопросе как не было, так и нет.

В среднем 15% беременных женщин, или около 20 миллионов в год, являются носителями этого типа бактерий, присутствующих во влагалище. Бактерии могут передаваться плоду через околоплодные воды и во время родов, если ребенок проходит через влагалищный канал. Ежегодно 40 000 детей страдают неврологическими расстройствами, вызванными стрептококками группы B. В настоящее время женщины с СГБ лечатся антибиотиками во время родов, чтобы снизить риск заражения ребенка.

Согласно исследованию, самые высокие показатели случаев СГБ у матерей обнаружены в Африке к югу от Сахары, на которую приходится половина всех случаев в мире, а также в Восточной и Юго-Восточной Азии. По оценкам авторов исследования, вакцина против СГБ, которая будет вводиться во время плановых обследований во время беременности и затронет 70% беременных женщин, предотвратит смерть 50 000 новорожденных и плодов ежегодно.

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 03.11.21

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