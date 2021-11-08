В Бразилии у новорожденного удалили 12-сантиметровый хвост

В Бразилии мальчик родился с хвостом. Хирурги провели сложную операцию, что удалить атавизм. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

Мать малыша была здорова и не употребляла наркотики или алкоголь. При этом женщина курила сигареты во время беременности, а также перенесла инфекцию мочевыводящих путей, которую лечила антибиотиками.

Мальчик родился на 35-й неделе беременности. Никаких осложнений не наблюдалось, кроме того, что у младенца имелся хвост длиной 12 сантиметров. В отростке были мышцы, кровеносные сосуды и нервы.

Обычно хвост у человеческих эмбрионов появляется на четвертой неделе развития и исчезает к восьмой, превращаясь в копчик. Иногда он остается, что может являться признаком поражения нервной системы. Родителям малыша посоветовали наблюдаться у невролога, чтобы предотвратить развитие осложнений в будущем.

Бразилиа, Зоя Осколкова

Бразилиа. Другие новости 08.11.21

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