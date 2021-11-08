Во Франции не рекомендовано применять вакцину Moderna лицам моложе 30 лет

Управление здравоохранения Франции (HAS) в понедельник, 8 ноября, заявило, что не рекомендует использовать вакцину Moderna для людей моложе 30 лет, – сообщает агентство AFP.

В результате проведенного масштабного исследования выяснилось, что применение вакцины Moderna незначительно увеличивает риск миокардита и перикардита у молодых людей в возрасте до 30 лет.

В понедельник, 8 ноября, были опубликованы результаты большого исследования, проведенного в период с 15 мая по конец августа среди пациентов от 12 до 50 лет, госпитализированных с диагнозами миокардит и перикардит. В ходе исследования было выявлено 919 случаев миокардита и 917 перикардита. Исследование проводилось под руководством Epi-Phare, объединяющей Страхование здоровья (Cnam) и Агентство по лекарственным средствам (ANSM).

Миокардит и перикардит – это воспаления сердца. Первый влияет на миокард, главную сердечную мышцу, а второй – на перикард, оболочку, окружающую сердце.

Как показали отчеты фармаконадзора, результаты французского исследования подтверждают, что вакцины Pfizer и особенно Moderna увеличивают риск возникновения этих заболеваний у мужчин в возрасте до 30 лет в первые 7 дней после вакцинации.

Париж, Иван Бабурин

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