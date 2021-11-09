В 2022 году в мире может случиться дефицит шприцев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 9 ноября, предупредила о возможной нехватке шприцев в 2022 году. Если производство этих медицинских инструментов не будет соответствовать дозам вакцин против Covid-19, может образоваться дефицит от одного до двух миллиардов штук, – сообщает агентство AFP.

Согласно оценке экспертов ВОЗ, во всем мире было введено более 7,25 миллиарда доз вакцины от Covid-19, что почти вдвое превышает ежегодное количество вакцинаций до начала пандемии, увеличивая потребность в шприцах.

По словам старшего советника подразделения ВОЗ Лизы Хедман, отсутствие шприцев может вызвать задержку в проведении плановых вакцинаций. Если поколение молодых людей не получит плановые детские вакцины, это может отразиться на общественном здоровье «на долгие годы», а также привести к нежелательному повторному использованию шприцев и игл, которые должны быть одноразовыми.

Женева, Иван Бабурин

Женева. Другие новости 09.11.21

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