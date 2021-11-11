Недосып влияет на походку человека так же, как и алкоголь

Помимо усталости, длительное недосыпание имеет и другие неприятные последствия для человеческого организма – от ожирения до сердечных заболеваний и т.д. Недавно к списку минусов ученые добавили еще одно явление – шаткую ходьбу.

Термин «недосып» появился в начале 19 века. До тех пор никто не говорил подробно, сколько сна нужно людям, поэтому немногие чувствовали себя из-за этого лишенными чего-то.

Однако в настоящее время к вопросу о полноценном сне обращаются довольно часто и под разными углами зрения. Результатом стало последнее открытие, согласно которому недостаток сна может значительно повлиять на способность человека ходить плавно и четко.

Как именно это проявляется? Для недосыпа характерны симптомы, похожие на те, что человек испытывает в состоянии алкогольного опьянения – красные глаза, плохая фокусировка и неустойчивая ходьба.

Почему это вообще происходит? Потому, что ходьба – это не автоматический процесс. Приходится постоянно приспосабливаться к внешним воздействиям, что требует достаточных умственных способностей, а недостаток сна на них действует негативно.

В исследовании, посвященном последствиям плохого сна, группа бразильских студентов тестировалась на беговой дорожке – они должны были ходить в соответствии с ритмом метронома. Группа, которая не спала всю ночь, показала явные признаки неустойчивой ходьбы.

«Они часто выходили из ритма, часто пропускали определенные инструкции по ходьбе и, как правило, имели более низкую общую успеваемость», – рассказал Guardian руководитель исследования Артуро Форнер-Кордеро.

Как уже было сказано, это не единственный побочный эффект, связанный с недосыпанием. Ухудшение может происходить во многих сферах жизни – происходит угнетение иммунной системы, снижение сексуального влечения или фертильности, растет риск ожирения, диабета, сердечных заболеваний и , в крайних случаях, даже ранней смерти.

Ключевой вопрос: сколько часов сна нужно человеку?

В контексте всех исследований сна, включая последние, снова возникает вопрос о том, сколько часов в сутки нужно спать, чтобы мы не нанесли значительного вреда нашему самочувствию и здоровью.

«В идеале каждый взрослый должен спать по восемь часов в день, – говорит соавтор исследования по изучению вопросов недосыпа Хермано Иго Кребс. – Если мы не можем, мы должны компенсировать это как можно больше. Как? Спать, когда можем».

Откуда взялись восемь часов сна?

Но, если подумать, почему человеку нужны именно 8 часов сна? Это относительно новая цифра. Исторические записи показывают, что с древних времен до 18-го века люди часто разделяли сон на две части примерно через четыре часа. Перерыв они заполняли чтением, сексом или поздним ужином.

Но поскольку современность гораздо больше цепляется за работу и, следовательно, за производительность, со временем пауза «каким-то образом исчезла», и осталось только восемь часов сна. Эксперты заключают, что это тоже одна из возможных альтернатив для его объяснения.

Москва, Елена Васильева

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