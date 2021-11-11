В США зарегистрирован самый преждевременно рожденный ребенок в истории

Официально зарегистрирован самый недоношенный и выживший ребенок в истории. Несмотря на то, что ребенку уже почти полтора года, запись о нем в Книге Гиннесса появилась только сейчас.

Кертис Минс родился в 2020 году американском штате Алабама при сроке беременности в 21 неделю и 1 день с массой тела 420 граммов.

Обычно беременность длится 40 недель, но Кертис и его сестра Касия появились на свет практически на половине положенного срока.

Дети были помещены в реанимацию, но через день после рождения девочка умерла. Кертису врачи давали менее 1% шансов на выживание. Через три месяца мальчика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а в апреле 2021 года он был выписан из больницы, где провел 275 дней.

По словам медиков, за это время была проведена большая работа. Ребенка, который почти год питался через трубочку, надо было научить самостоятельно жевать и глотать.

Малышу все еще нужна кислородная поддержка и трубочка для питания, но в целом врачи высоко оценивают состояние его здоровья.

Предыдущий рекорд преждевременно родившегося и выжившего младенца уступает показателям Кертиса лишь на 24 часа. За месяц до Кертиса в штате Висконсин на свет появился Ричард Хатчинсон на сроке в 21 неделю и 2 дня.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 11.11.21

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