У американца в мозге нашли червей из съеденного 20 лет назад мяса

Житель США попал в больницу, где у него диагностировали поражение мозга, вызванного съеденными 20 лет назад цистами ленточного червя. Специалисты описали этот случай в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

У 38-летнего жителя Бостона (штат Массачусетс) ночью случился припадок. Его госпитализировали и диагностировали тонико-клонический приступ. Причин у такого отклонения может быть множество, от эпилепсии до травм головы.

Тщательное обследование показало, что мужчина был абсолютно здоров. Он редко употреблял алкоголь, не курил и не имел хронических заболеваний, а также не получал никаких травм и не находился в состоянии стресса.

Компьютерная томография прояснила ситуацию. Врачи обнаружили в мозге мужчины три кальцифицированных образования и диагностировали нейроцистерикоз – поражение мозга цистами ленточного червя.

Пациент родом из Гватемалы, где нейроцистерикоз – распространенная причина приобретенной эпилепсии. Цисты попадают в организм с плохо приготовленным мясом, через животных или невымытые руки. Далее они мигрируют в мышцы, и даже мозг, где кальцифицируются. Мужчина эмигрировал в США около 20 лет и с тех пор в его голове обитали паразиты.

Кальцифицированные образования приводят к воспалительному процессу в мозге, вызывая головные боли, спутанность сознания и другие нарушения, а иногда могут стать причиной смерти. При этом удалять их слишком рискованно. В этом случае пациенту помогли антипаразитарные и противосудорожные препараты. Однако неизвестно, как цисты скажутся на дальнейшей жизни американца.

Бостон, Зоя Осколкова

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