В Книгу Гиннеса занесен самый маленький из недоношенных детей – он родился на 21 неделе и выжил

Мальчик из США внесен в Книгу рекордов как самый маленький из рожденных недоношенных детей, которому удалось выжить.

Кертис Зай-Кейт Минс родился в Алабаме в июле прошлого года и практически сразу стал рекордсменом. Он родился на 148-й день (21 неделя из сорока положенных) беременности и весил всего 420 граммов. Постепенно Кертис преодолел все подводные камни и, спустя более года жизни, был официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый ранний» родившийся ребенок, которому удалось выжить.

Беременность матери рекордсмена Мишель Батлер не была какой-то особенной и женщина готовилась к родам в ноябре. Однако 4 июля беременная была доставлена ​​в больницу с осложнениями для проведения экстренной операции.

Как сообщает агентство AP, благодаря оперативному вмешательству врачей из больницы Бирмингема, штат Алабама, где находится одно из ведущих отделений неонатологии в стране, Кертис родился на 21-й неделе беременности.

Ребенок весил всего 420 граммов, он был размером с футбольный мяч. «Врачи сказали мне в то время, что дети, рожденные преждевременно, не выживают. Это было очень напряженное время», – рассказала мама рекордсмена.

К всеобщему удивлению, Кертис очень хорошо отреагировал на лечение и становился сильнее по мере того, как рос. «Я очень горжусь им. Наличие такого рекорда – благо, я очень благодарна за то, что теперь он официально занесен в Книгу рекордов Гиннеса», – рассказала Мишель Батлер.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 15.11.21

Цифры не сходятся: в Крыму начали отчитываться о выполнении плана антиковидной вакцинации. / На Среднем Урале зарегистрировано еще 33 смерти от Covid-19. / В Крыму за сутки зарегистрировано 860 новых случаев ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»