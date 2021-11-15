Человек только дома вдыхает 2-7 тысяч частиц микропластика ежедневно

Человек вдыхает каждый день только в своем доме 2000-7000 частиц микропластика. Об этом говорится в новом исследовании, которое провели британские ученые. По их мнению, микропластик можно отнести к такой же опасной категории, как табак или асбест.

В британском исследовании использовалось высокочувствительное устройство для подсчета мелких частиц размером менее 10 микрон, то есть лишь десятой части ширины человеческого волоса. Наибольшая концентрация микропластика была в комнате восьмилетней девочки, потому что ее постельное белье, ковер и плюшевые игрушки были сделаны из синтетических материалов.

Специалист по респираторным заболеваниям Ануп Чаухан из организации Портсмутских больниц NHS Trust (Национальная служба здравоохранения) напомнил, что микропластик опасен тем, что практически не распадается.

«Наличие этих частиц в вашем теле может вызвать стресс и изменения в метаболизме, плохо может повлиять на ваш иммунитет, вашу способность бороться с инфекциями, может повлиять и на вашу репродуктивную способность, а также вызвать рак», – сказал он The Daily Mail.

Фэй Кусейр, врач и эксперт по загрязнению окружающей среды из Портсмутского университета, проводившая исследование, в частности, отобрала пробы в доме репортера Good Morning Britain Мишель Моррисон, которая живет в Лондоне. Их него Моррисон узнала, что три четверти ее гардероба содержат пластмассы, такие как полиэстер и нейлон. Чтобы смоделировать типичные детские занятия, ее детей попросили поиграть с плюшевыми игрушками. В конечном итоге исследователи подсчитали, что каждый член семьи может вдыхать от 2000 до 7000 частиц микропластика в день.

Кусейр добавил, что зарегистрированное количество частиц, вероятно, было занижено, поскольку исследование охватило только 14 часов, а не весь день.

Микропластик повсюду ...

Предыдущие исследования на данную тему оказали, что микропластик откладывается во всех частях тела, включая мозг, кишечник и матку. Канадское исследование, опубликованное в 2019 году, показало, что мы потребляем и вдыхаем от 74000 до 121000 (пластиковых частиц) в год, а те, кто пьет воду в бутылках, получают примерно на 90000 частиц больше. Однако загрязнению воздуха уделяется относительно мало внимания.

Хотя количество микроскопических пластиковых частиц в питьевой воде, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) двухлетней давности, еще не представляет более серьезного риска для здоровья человека, нельзя с уверенностью сказать, что опасности не будет и в будущем. По данным ВОЗ, пластиковые частицы в питьевой воде представляют меньший риск, чем, например, бактерии или вирусы. Тот факт, что водопроводная вода также содержит пластиковые волокна, был подтвержден в 2017 году.

Микропластик уже обнаружен в пищеварительном тракте одного из самых далеких живых организмов на Земле. Прошлогоднее исследование подтвердило, что в телах миллиметровых беспозвоночных под названием Cryptopygus antarcticus обнаружены мелкие частицы пластика. Создатели отряда хвостовых хмелей были собраны во время обследования на острове Кинг-Джордж в Антарктиде.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 15.11.21

В Книгу Гиннеса занесен самый маленький из недоношенных детей – он родился на 21 неделе и выжил. / Цифры не сходятся: в Крыму начали отчитываться о выполнении плана антиковидной вакцинации. / На Среднем Урале зарегистрировано еще 33 смерти от Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»