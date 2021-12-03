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Пятница, 3 декабря 2021, 11:05 мск

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У жителя США в носу вырос зуб и мешал дышать

Американские медики описали необычный случай. У пациента в носу вырос настоящий зуб, что затрудняло дыхание. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на то, что ему трудно дышать. Уже несколько лет пациент мучился, не зная причин недомогания. Медики диагностировали у мужчины искривление перегородки, а также обнаружили неясное уплотнение в глубине ноздри.

Компьютерная томография показала, что это эктопический зуб, то есть тот, который вырос в неположенном месте. Эктопические зубы встречаются у 0,1-1% населения, но не всегда их необходимо удалять.

В этом же случае понадобилась операция, так как мужчина испытывал трудности с дыханием. Хирурги извлекли зуб длиной 14 мм. Пациент почувствовал себя намного лучше.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / США

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