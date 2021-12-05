Ночные клубы и вчерашний супчик провоцируют рак

Возникновение рака напрямую связано с образом жизни, который ведет человек, и на первый взгляд безобидные привычки могут спровоцировать развитие болезни, признанной убийцей человечества. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на портал WeChat.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования предболезненных состояний показывают, что возникновение онкологических заболеваний имеет большую связь с повседневными привычками.

Так, оказалось, что люди, поздно отходящие ко сну, невысыпающиеся и недостаточно отдыхающие больше подвержены риску онкологических заболеваний нежели те, кто придерживается правильного режима сна и бодрствования.

Еще один фактор риска – быстрый темп жизни, вызывающий стресс, раздражительность и депрессию. Люди, долгое время находящиеся в угнетенном состоянии, более раком чаще, чем стрессоустойчивые.

Достаточно серьезно рискуют и люди с нарушениями функций желудка и селезенки.

Корме того, развитие рака может вызвать употребление несвежей пищи. В еде, приготовленной впрок, через определенное время начинают накапливаться канцерогены, провоцирующие онкологию, прежде всего, желудка.

Автор публикации рекомендует для профилактики онкологических заболеваний не только избавиться от перечисленных выше привычек и проблем, но и чаще употреблять в пищу помидоры, морскую капусту, вишню и киви.

Москва, Игорь Юров

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