Ученые назвали опасность «омикрона» и его симптомы, проявляющиеся у привитых

Омикрон-штамм коронавируса может привести к серьезным поражениям жизненно важных органов человека. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в эфире «Радио Sputnik».

«Мы видим, что большинство пациентов вроде бы переносят его легко, но есть симптоматика, на которую надо обратить внимание. Мы видим выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы», – отметила Руженцова, подчеркнув, что штамм требует серьезного изучения.

Тем временем, британские врачи выявили симптомы омикрона, которые пока проявляются только у привитых от ковида. По словам эпидемиолога, профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, в целом для COVID-19 характерны высокая температура, продолжительный кашель, изменение или потеря вкусов и обоняния, головная боль и боль в горле. Но у привитых пациентов отмечаются еще тошнота и потеря аппетита, а некоторых – рвота.

Напомним, омикрон-штамм выявлен уже в 110 странах мира, включая Россию.

Москва, Игорь Юров

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