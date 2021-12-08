Лекарства от рака могут быть неэффективны из-за ошибок в исследованиях

Повторная проверка результатов исследований, на основании которых разрабатывались методы лечения онкологических заболеваний, показала, что в них могут быть ошибки. К такому выводу пришли специалисты из Стэнфордского университета и других исследовательских центров.

В течение восьми лет ученые повторили 50 лабораторных экспериментов, результаты которых ранее стали основой для создания препаратов от рака. Результаты 54% работ воспроизвести не удалось, сообщается в статье, опубликованной журналом eLife.

По словам специалистов, при проведении эксперимента мало получить какой-либо результат, нужно чтобы он подтвердился в других аналогичных исследованиях. Однако повторные работы проводятся нечасто, что приводит к распространению ошибочных данных.

В частности, ошибочными оказались исследования потенциальных средств от злокачественных опухолей простаты и молочной железы. Кроме того, не подтвердилась связь определенных бактерий с раком толстой кишки.

Причиной поспешных выводов становится то, что ученым требуется много сил и времени для исследований в области онкологических заболеваний. Авторы открытий слишком торопятся поделиться ими с миром и делают громкие заявления, будучи не до конца уверенными в полученном результате.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»