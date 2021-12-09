Новая Зеландия планирует ввести полный запрет на курение в 2025 году

Правительство Новой Зеландии объявило, что запретит курение в 2025 году, так что у нынешнего поколения детей в возрасте до четырех лет никогда не будет возможности покупать табак на законных основаниях, сообщает The Guardian в четверг. «Это исторический день для здоровья нашего народа», – сказала Айша Верралл из Министерства здравоохранения Новой Зеландии.

В то же время допустимое количество никотина в табачных изделиях в следующем году будет значительно снижено, количество магазинов, где можно будет продавать сигареты и другие табачные изделия, сократится, а расходы на лечение зависимости увеличатся.

«Мы хотим гарантировать, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому мы будем наказывать за продажу или поставку табачных изделий молодым людям», – добавила Айша Верралл.

План по отказу от курения к 2025 году является одним из основных пунктов политической повестки дня правительства и должен быть принят парламентом, где члены лейбористской партии имеют большинство.

Отмечается, что число курильщиков в Новой Зеландии сокращается: в 2018 году курили 11,8 процента населения по сравнению с 18 процентами десятью годами ранее.

В 2018 году только три процента подростков в возрасте от 15 до 17 лет курили сигареты ежедневно по сравнению с 13 процентами десятилетием ранее.

Однако доля курильщиков среди маори и тихоокеанских народов выше – 29 процентов.

При этом, продажа вейпов, которые уже заменяют сигареты молодежи, никак в Новой Зеландии не ограничивается. Опрос 19 000 старшеклассников в этом году показал, что почти пятая часть из них вдыхает высокие дозы никотина ежедневно или несколько раз в день.

Веллингтон, Елена Васильева

© 2021, РИА «Новый День»