В России прошло регистрацию самое дорогое в мире лекарство

Самый дорогой в мире медицинский препарат – лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей «Золгенсма» зарегистрировал минздрав России, соответствующая информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

«Золгенсма» (международное непатентованное наименование – онасемноген абепарвовек) производства «Новартис Фарма АГ» применяется для детей до двух лет, страдающих СМА. «Золгенсма» стоит $2,1 млн., однако для излечения ребенка достаточно одноразового введения препарата, – сообщает Интерфакс.

Сообщается также, что документы на регистрацию были поданы «Новартис Фарма» в российский минздрав в июле 2020 года.

Москва, Иван Бабурин

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