У беременной женщины обнаружили ребенка в печени

В Канаде медик рассказал о необычном случае внематочной беременности. Ультразвуковое исследование, проведенное 33-летней женщине, выявило эмбрион в печени пациентки. Об этом сообщил врач Майкл Нарви в своем аккаунте в TikTok. По его словам, это первый такой случай в его практике.

На кадрах медик показывает снимок УЗИ, на котором видно, что плод находится в печени. Он отметил, что обычно в ситуациях с внематочной беременностью ребенок развивается в брюшной полости, а со случаем, когда эмбрион появился в печени, столкнулся впервые.

Интернет-пользователи активно обсуждают произошедшее и интересуются самочувствием женщины, а также состоянием ее печени.

Москва, Наталья Петрова

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