Прививка от коронавируса включена в национальный календарь

Национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидпоказаниям, в том числе и прививка от COVID-19 утвержден минздравом России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В приказе, подписанном министром здравоохранения России Михаилом Мурашко говорится: «Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2».

Как отмечается в документе, к приоритету первого уровня для обязательной прививки от коронавируса относятся россияне старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, лица с хроническими болезнями, а также граждане, проживающие в городах-миллионниках.

Следует отметить, что согласно приказу, вакцинация детей от 12 до 17 лет, будет проходить добровольно и по письменному заявлению одного из родителей.

Москва, Иван Бабурин

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