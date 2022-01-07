В Румынии будут штрафовать за ношение тканевых масок

Румыния продлила чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса еще на 30 дней и ужесточает ограничительные меры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 8 января в стране вновь вступает в действие требование носить маски как в помещениях, так и на улице. При этом разрешены только медицинские маски или респираторы типа FFP2.

Тех, кто будет находиться в общественных местах в тканевой маске, могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысяч румынских леев (575 долларов США).

Кроме того, магазинам и заведениям общепита разрешено работать только до 22 часов, на концертах под открытым небом могут присутствовать не более 500 человек, а на митингах – не более 100.

Ограничения на проведение спектаклей и спортивных мероприятий устанавливаются в каждом муниципалитете отдельно – в зависимости от уровня заболеваемости.

Бухарест, Игорь Юров

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