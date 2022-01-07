Зафиксировано неизвестное заболевание, поражающее молодых людей

В Канаде зафиксировали новое заболевание, поражающее молодых людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый случай был зарегистрирован около 2 лет назад. С тех пор в провинции Нью-Брансуик выявлено 48 заболевших – преимущественно, это молодые люди. 8 человек, у которых подозревали данную патологию, скончались.

Болезнь проявляется в быстром снижении когнитивных функций – в ухудшении функций памяти, периодических галлюцинациях, пишет The Guardian.

Кроме того, для данной патологии характерны спазмы мышц, снижение веса, нарушение работы вестибулярного аппарата, боль в конечностях.

По словам врачей, неизвестный недуг напоминает болезнь Кройцфельдта-Якоба (коровье бешенство, но у этой болезни 100%-ная смертность, а у новой – в раз меньше.

Ученые полагают, что реальности распространенность новой патологии может быть гораздо выше, чем зафиксировано официально.

Москва, Игорь Юров

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