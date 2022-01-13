В Европе запретили цветные татуировки

В Европейском Союзе вступил в силу запрет использования цветных пигментов для татуировок. Причина в опасных химикатах, которые содержатся в красках для тату, – сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в прошлом году Европейское химическое агентство (ECHA) сообщило, то примерно четыре тысячи химикатов в составах красок для тату несут потенциальную опасность для здоровья человека. В частности, могут вызывать рак и генетические мутации.

В свою очередь, поставщики пигментов для тату дали общения до конца 2021 года сделать чернила безопасными, но этого так и не случилось. Работники индустрии тату крайне недовольны запретом и надеются на альтернативу.

Как сказал в интервью Deutsche Welle сказал кельнский татуировщик Марио Крамер (Mario Kramer), «это, в конечном счете, сравнимо чуть ли не с запретом на профессию....Многие мои клиенты, которые родом из других стран, скажем, России, Бразилии или Аргентины, теперь намерены сделать тату у себя на родине, когда поедут навестить своих родственников и друзей».

Кроме того он уверен, что отказ от цветных татуировок может негативно повлиять на конкурентоспособность европейских специалистов в сравнении с теми, кто работает за пределами Евросоюза.

Следует отметить, что в списке запрещенных пигментов оказались Blue 15 и Green 7, которые входят в состав большинства чернил для тату.

Брюссель, Иван Бабурин

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