Одиночество оказалось гораздо губительнее для мужчин, чем для женщин

Датские ученые выяснили, что разрыв отношений и одиночестве гораздо хуже сказываются на здоровье мужчин, чем женщин. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Epidemiology & Community Health.

Психологи из Университета Копенгагена изучили сведения о людях в возрасте от 48 до 62 лет. Всех участников эксперимента разделили на три условные группы: те, кто пробыл в одиночестве после расставания до одного года, от двух до шести лет, а также семь и более лет.

Выяснилось, что негативные последствия для здоровья чаще всего развивались у тех, кто входил в две последние группы. Прирост показателей маркеров воспалений у них составил 17% и 12% соответственно.

В группе риска оказались мужчины с высшим образованием, которые провели в одиночестве от двух до шести лет и более семи лет. Примечательно, что у женщин подобной взаимосвязи ученые не обнаружили.

Психологи считают, что мужчины возлагают ответственность за разрыв на внешний мир, а не на себя. В попытке убежать от гнетущего состояния они чаще увлекаются алкоголем, что негативно сказывается на здоровье. В то же время женщины, как правило, винят себя в неудавшихся отношениях и, как следствие, страдают депрессивными расстройствами. А депрессия и алкоголизм имеют разное влияние на уровень воспаления в организме.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»