Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус идет на выборы на второй срок. Кроме него желающих больше нет

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус идёт на второй пятилетний срок. Его выдвинул исполком ВОЗ. Гебрейесус – единственный кандидат на выборах, которые пройдут на генеральной ассамблее организации в мае, сообщает «Евроньюс».

В своём выступлении после выдвижения Гебрейесус уделил особое внимание коронавирусу. Он заявил, что, несмотря на появление новых штаммов, у человечества есть необходимые инструменты для борьбы с инфекцией и уже в этом году активная фаза пандемии может завершиться.

Москва, Елена Васильева

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