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Среда, 26 января 2022, 12:57 мск

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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус идет на выборы на второй срок. Кроме него желающих больше нет

ендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Фото: ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус идёт на второй пятилетний срок. Его выдвинул исполком ВОЗ. Гебрейесус – единственный кандидат на выборах, которые пройдут на генеральной ассамблее организации в мае, сообщает «Евроньюс».

В своём выступлении после выдвижения Гебрейесус уделил особое внимание коронавирусу. Он заявил, что, несмотря на появление новых штаммов, у человечества есть необходимые инструменты для борьбы с инфекцией и уже в этом году активная фаза пандемии может завершиться.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»

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