Минздрав России могут включить в перечень регуляторных органов ВОЗ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг, 27 января, встретился с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Роджерио Гаспаром. Стороны обсудили вопрос о включении российского министерства в перечень регуляторных органов ВОЗ, – сообщается на официальном сайте российского минздрава.

Сообщается, что представитель ВОЗ высоко оценил взаимодействие с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V». Гаспар подчеркнул, что Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, так как ее регуляторная система в достаточной мере развита.

Очередной визит экспертов ВОЗ намечен на февраль, – рассказали в минздраве России.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году. Такой ариант допустила представитель организации в России Мелита Вуйнович, – сообщили СМИ.

Москва, Иван Бабурин

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