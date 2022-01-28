В Малайзии запретят продажу сигарет всем родившимся после 2005 года

Глава минздрава Малайзии Хайри Джамалуддин в пятницу, 28 января заявил, что в стране запретят продажу табака и других сигаретных изделий всем гражданам, которые родились после 2005 года, – сообщает CNN Indonesia.

Министр здравоохранения Малайзии считает, что в этом году закон примут, по его мнению данное постановление может оказать серьезное влияние на борьбу с неинфекционными заболеваниями. По данным минздрава Малайзии, в среднем за год свыше 27 тысяч граждан умирают от последствий курения, а в минувшем году этот показатель составил 31 тысячу случаев.

В вопросе борьбы с курением Малайзия берет пример с политики Новой Зеландии, запрещающей продажу сигарет будущим поколениям, там к 2027 году запрет на продажу сигарет распространится на граждан, родившихся после 2013 года.

Куала-Лумпур, Иван Бабурин

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