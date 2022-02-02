В Петербурге из-за пандемии выросло число запущенных случаев рака

В Санкт-Петербурге из-за пандемии выявляют все больше пациентов с запущенными онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил директор Санкт-Петербургского онкоцентра Владимир Моисеенко.

По его словам, это связано с тем, что в условиях эпидемии прекратились программы раннего выявления опухолей, передает «Интерфакс». Специалист не уточнил, что на сколько именно стало больше запущенных случаев.

Глава онкоцентра также сообщил, что зафиксированы случаи стремительного развития онкозаболеваний на фоне пандемии, но указал, что это не научные факты. По его словам, Пациенты, которые полгода назад лечились от ковида и у которых КТ не выявляла никаких опухолей, сейчас поступают «с невероятно большим распространением опухоли».

Со своей стороны главный внештатный специалист-онколог городского комитета по здравоохранению Дмитрий Гладышев сообщил, что 42,6% из всех онкопациентов в городе это люди на 3-4 стадиях заболевания. Такую статистику он связал, в том числе, с последствием карантинов и отмены диспансеризацией.

В то же время, отметил Гладышев, в прошлом году в Петербург достиг плановых показателей Минздрава по ранней диагностике онкозаболеваний: доля пациентов на 1-2 стадиях составила 57,4%. Он добавил, что смертность от рака в 2021 году удалось снизить до 19,4%.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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