Светобоязнь и болезнь суставов – выявлены новые побочки «Спутника V»

Правки внесены в инструкцию к вакцине «Спутник V». Исследования показали, что примерно у 1 из тысячи человек после применея вакцины возникает болезнь суставов и светобоязнь.

Внесенные в раздел «Побочные действия» инструкции «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») изменения одобрены Минздравом. Информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств, сообщает PRIMEPRESS.

Вероятность возникновения остеоартрита оценена как нечастая. Побочный эффект по классификации ВОЗ может встречаться у каждого сотого или тысячного, получившего вакцину. В инструкции препарата приведены данные по частоте встречаемости. Там же указано, что информация о нежелательных реакциях получена в рамках клинических исследований и фармаконадзора.

Фотофобия, или светобоязнь, – еще один новый побочный эффект «Спутник V», частота встречаемости которого аналогична остеоартриту.

Кроме того, частота встречаемости ранее известных побочных эффектов изменена в новой инструкции вакцины. Частота желудочно-кишечных нарушений – тошноты, рвоты, диспепсии – снижена. Теперь в документе указано, что они могут встречаться «очень редко». По приведенной классификации, проявляются у одного человека из десяти тысяч вакцинированных.

Частота встречаемости заложенности носа, першения в горле и ринореи также изменена. По новым оценкам, это очень редкие побочные эффекты. Увеличение регионарных лимфатических узлов, головная боль, головокружение и обмороки также могут возникать очень редко.

Также в инструкцию включены описания единичных случаев воспалительной полиневропатии, однако связь с введением вакцины не установлена.

В обновленную инструкцию препарата включены «данные клинических исследований», согласно которым эффективность вакцины «Спутник V» составляет 70,5%.

Москва, Елена Васильева

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