Новый российский препарат против коронавируса блокирует распространение COVID-19 в организме

В пресс-службе компании «Промомед» – производителе нового препарата от коронавирусной инфекции «Эсперавир» сообщили, что лекарство блокирует распространение вируса в организме, в результате чего врачи смогут подбирать терапию под каждого пациента с учетом его сопутствующих заболеваний, – сообщают СМИ.

Сообщается, что в четверг, 3 февраля, препарат для лечения COVID-19 «Эсперавир» (международное непатентованное наименование «Молнупиравир») получил постоянную регистрацию Минздрава РФ.

Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый рассказал, что «Эсперавир» опережает мутацию которавируса, что позволяет выиграть время для лечения.

Также глава компании ГК «Промомед» сообщил: «Сегодня мы приносим врачам и пациентам лекарственный препарат, имеющий уникальные противовирусные мишени, позволяющий снизить риски ухудшения состояния и госпитализации. Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия и как можно раньше».

Также в пресс-службе компании производителе Эсперавира сообщили: «Впервые за время пандемии у медиков появится выбор средства для этиотропной терапии – фавипиравир или молнупиравир. Обе молекулы действуют непосредственно на вирус, по-разному подавляя его репликацию, чем блокируют дальнейшее распространение вируса в организме. Врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента, с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний».

«В клинических исследованиях было доказано преимущество терапии препаратом «Эсперавир» по сравнению со стандартной терапией в отношении улучшения клинического статуса пациентов, повышения скорости выздоровления, снижения риска развития осложнений и ухудшения состояния. Уже на пятый день терапии более чем у 80% пациентов наблюдалась полная элиминация (гибель) вируса, а более 40% пациентов, включая лиц с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления», – сообщили в пресс-службе компании производителе препарата «Эсперавир».

Москва, Иван Бабурин

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