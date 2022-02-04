В Нидерландах обнаружен новый штамм ВИЧ с повышенной заразностью

В Нидерландах обнаружили новый вариант ВИЧ-инфекции. Этот штамм ученые считают более опасным и вирулентным, чем предыдущие. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом Science.

Специалисты Оксфордского университета обнаружили новую мутацию в крови ВИЧ-инфицированных жителей европейских стран и Уганды. Новый штамм, названный VB, выявили у 17 человек, 15 из которых проживают в Нидерландах. Тогда специалисты изучили образцы более 6,5 тысячи ВИЧ-положительных жителей этой страны и обнаружили еще 92 носителя новой мутации.

Вирусная нагрузка инфицированных VB-вариантом была в 3,5-5,5 раз выше, чем у зараженных уже известными вариантами. При этом скорость снижения числа CD-клеток, что является признаком поражения иммунной системы, была в два раза выше. Кроме того, риск передачи инфекции также был повышен.

По мнению исследователей, новый штамм ВИЧ появился в период с 1980 года до начала 1990-х годов в Нидерландах. В 2000-х годах он распространялся быстрее, чем другие варианты инфекции, но примерно с 2010 года его распространение пошло на спад на фоне борьбы с ВИЧ в стране.

Амстердам, Зоя Осколкова

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