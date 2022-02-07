Обнаружен новый вариант ВИЧ – он вызывает СПИД в два раза быстрее

Исследователи в Нидерландах обнаружили новый штамм ВИЧ. Он называется ВБ и заставляет инфицированных людей заболевать СПИДом в два раза быстрее, чем ранее известные варианты вируса, пишет Daily Mail. В то же время специалисты успокаивают – после начала лечения у пациентов, инфицированных этим вариантом, происходит такое же восстановление иммунной системы и наблюдается такая же выживаемость, как и у инфицированных другими штаммами ВИЧ. Однако принципиально важное значение имеет раннее выявление заболевания и быстро проведенное лечение.

В случае заражения вариантом ВБ ВИЧ-1 вирусная нагрузка примерно в 3,5-5,5 раз выше, чем у текущего штамма.

«Доступ к регулярному тестированию, позволяющему проводить раннюю диагностику и последующее лечение, сократит период времени, в течение которого новый штамм может повредить иммунную систему и поставить под угрозу здоровье», – рассказал Кристоф Фрейзер, один из исследователей из Оксфорда.

Эксперты успокаивают, что открытие нового штамма не дает повода для паники. Как и коронавирус SARS-CoV-2, ВИЧ очень быстро мутирует, но подавляющее большинство этих изменений не меняет природу вируса.

Новый вариант был обнаружен в ходе длительного исследования, в ходе которого были собраны и проанализированы образцы из Европы и Уганды. Больше всего их выявлено в Нидерландах, 109 случаев. Однако фактическое число, вероятно, будет больше.

Исследовательская группа подсчитала, что штамм VB ВИЧ-1, хотя и описанный как «новый», возник в 1980-х годах. В ответ на доступное тестирование и лечение его распространение замедлилось с 2010 года.

Вирусолог Максимилиан Мюнхофф из Университета Людвига-Максимилиана в Мюнхене не слишком обеспокоен тем, что вариант может дать новый импульс эпидемии ВИЧ. «Хотя эффекты статистически значимы, в более широком эпидемиологическом контексте они скорее вторичны», – сказал он. По его словам, это видно и по тому факту, что этот вариант циркулирует десятилетиями, не вытесняя другие варианты. В любом случае терапия и здоровый образ жизни для пролеченных пациентов важнее, чем вирусологические факторы.

Непонятно, как появился этот вариант. Исследователи предполагают, что одной из возможностей может быть необычно длительная инфекция у одного человека, который не проходил лечение для предотвращения мутаций и развития вируса.

В качестве профилактики ВИЧ людям рекомендуется проходить тестирование на заболевания, передающиеся половым путем, не реже одного раза в год.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»