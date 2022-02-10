Китайский врач рассказал о роли традиционной медицины в завоевании олимпийского золота

Врач сборной Китая Чжу Цзянвэй рассказал о роли традиционной китайской медицины в подготовке спортсменов олимпийской сборной после того, как китайская фристайлистка Гу Айлин завоевала золото в дисциплине биг-эйр среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, – пишет издание Синьхуа.

Чжу Цзянвэй, врач ортопедической больницы в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), с октября прошлого года по январь нынешнего работал в качестве врача национальной сборной Китая по фристайлу в дисциплине биг-эйр и сноуборду в дисциплине слоупстайл.

Он сопровождал китайскую сборную в Австрии, Швейцарии, США и других странах, оказывая спортсменам, в том числе Гу Айлин, медицинскую помощь.

Синьхуа рассказывает о том, что олимпийская чемпионка Гу Айлин часто приезжала на прием к Чжу Цзянвэю после тренировок и соревнований и, учитывая физиологические данные спортсменки, врач применял «сычуаньскую ортопедическую иглотерапию» в качестве физиотерапии и следил за тем, чтобы она выполняла функциональные упражнения.

Сычуаньская ортопедическая иглотерапия является важным направлением традиционной китайской медицины в лечении костей и других спортивных травм.

Врач Чжу Цзянвэй отмечает, что «в процессе лечения используются боевые искусства и физические упражнения, чтобы помочь спортсменам быстро восстановить свою физическую форму, а также эффективно предотвратить и вылечить травмы».

Кроме того, при лечении травм Гу Айлин врач использовал такие методы традиционной китайской медицины, как иглоукалывание, массаж и вправление костей.

Как сообщает Синьхуа, на нынешних Олимпийских играх Чжу Цзянвэй и другие врачи традиционной китайской медицины также оказывают медицинские услуги спортсменам. Всего же для оказания медицинской помощи спортсменам семи команд по зимним видам спорта олимпийской сборной Китая Сычуаньская ортопедическая больница направила 24 врача.

Пекин, Иван Бабурин

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