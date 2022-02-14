Диабет и высокое давление могут привести к старческому слабоумию

Наличие двух или более хронических проблем со здоровьем, таких, к примеру, как диабет или высокое кровяное давление, увеличивает риск деменции более чем в два раза в среднем и старшем возрасте. Как сообщает The Guardian, к такому выводу пришли авторы исследования для British Medical Journal.

Исследование было проведено учеными из Университетского колледжа Лондона и Парижского университета. Они оценили долгосрочную связь между мультиморбидностью – двумя или более хроническими заболеваниями – и деменцией.

Они сосредоточились на людях с двумя или более хроническими проблемами со здоровьем и изучили данные об их здоровье в возрасте 55, 60, 65 и 70 лет. В дополнение к высокому кровяному давлению и диабету они рассмотрели одиннадцать других заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, депрессию и хронические заболевания легких.

Были использованы данные более десяти тысяч британцев в период с 1985 по 2019 годы. Выяснилось, что если в возрасте 55 лет только семь процентов имели два и более хронических заболевания, то в возрасте 70 лет эта доля увеличилась до 32 процентов.

Профилактика важна

К марту 2019 года выяснилось, что только 3,9% из тех, у кого не было хронических заболеваний или было только одно заболевание в возрасте 55 лет, страдали деменцией. Напротив, у людей, у которых было две или более хронических проблемы со здоровьем, было 8,5 процента заболеваний.

Принимая во внимание другие факторы, такие как пол, этническая принадлежность, образование, диета и образ жизни, авторы исследования пришли к выводу, что пятьдесят пять человек с двумя или более хроническими заболеваниями имеют в 2,4 раза более высокий риск развития деменции по сравнению с людьми, у которых нет ни одного из них.

Люди в возрасте 55 лет и старше с тремя и более хроническими заболеваниями в пять раз чаще страдали деменцией.

Поэтому исследователи предупреждают, что эффективная профилактика и лечение хронических заболеваний в среднем возрасте может помочь снизить риск слабоумия в возрасте пожилом. Ученые называют заботу о здоровье фактором необходимым, учитывая отсутствие эффективного лечения слабоумия и его последствий.

Ранее было известно, что у людей с деменцией часто встречаются два или более хронических заболевания. Однако исследования взаимосвязи между заболеваемостью хроническими заболеваниями в более молодом возрасте и риском развития деменции отсутствовали.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»