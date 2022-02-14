В России продолжат исследования инъекционного препарата для лечения коронавируса

Проведение третьей фазы клинических исследований препарата от коронавируса для инъекций и ингаляций «амбервин», разработанный российской фармацевтической компанией «Промомед» одобрил минздрав, – сообщается на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

Согласно опубликованным данным, третья фаза клинических исследований препарата пройдет при участии 350 пациентов в 10 российских медучреждениях и завершится 31 декабря 2022 г.

В сообщении госреестра говорится: «Открыто рандомизированное сравнительное исследование по оценке эффективности, безопасности и переносимости применения препарата «амбервин» для внутривенного и внутримышечного введения и раствора для ингаляций, у пациентов, госпитализированных с COVID-19».

Москва, Иван Бабурин

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